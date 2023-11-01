В начале октября в Израиле обострился конфликт с палестинской организацией ХАМАС. Террористы выпустили по израильтянам тысячи ракет и взяли сотни гражданских в плен.

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Цивилизованный мир сплотился вокруг поддержки Израиля. Впрочем, нашлось и немало поклонников Палестины, решивших закрыть глаза на зверства террористов.

В такой скандал попали фанаты шотландского Селтика. Ультрас Green Brigade вывешивали флаги Палестины на трибунах в знак поддержки действий ХАМАСа, хотя руководство кельтов просило их удержаться от этого.

Похоже, что клуб решил наказать нарушителей. Около 200 членов группировки Green Brigade получили уведомление, что их абонементы на матчи "зеленых" аннулированы. Это связано с поддержкой Палестины.

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Отметим, что после 10 туров чемпионата Шотландии Селтик уверенно лидирует, опережая Рейнджерс на 5 очков. В свою очередь в Лиге чемпионов дела у команды не так положительны – всего один балл в трех играх и последнее место в группе.