На початку жовтня в Ізраїлі загострився конфлікт із палестинською організацією ХАМАС. Терористи випустили по ізраїльтянам тисячі ракет та взяли сотні цивільних у полон.

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Цивілізований світ згуртувався навколо підтримки Ізраїлю. Втім знайшлось і чимало шанувальників Палестини, які вирішили закрити очі на звірства терористів.

У такий скандал потрапили фанати шотландського Селтіка. Ультрас Green Brigade вивішували прапори Палестини на трибунах в знак підтримки дій ХАМАСу, хоча керівництво "кельтів" просило їх утриматись від цього.

Схоже, що клуб вирішив покарати порушників. Близько 200 членів угрупування Green Brigade отримали повідомлення, що їх абонементи на матчі "зелених" анульовані. Це пов'язано саме із підтримкою Палестини.

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Відзначимо, що після 10-ти турів чемпіонату Шотландії Селтік впевнено лідирує, випереджаючи Рейнджерс на 5 очок. У свою чергу в Лізі чемпіонів справи у команди не такі позитивні – всього один бал у трьох іграх та останнє місце в групі.