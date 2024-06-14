Лучший бомбардир УПЛ попал на радары одного из самых титулованных клубов Италии
Источник:Il Resto del Carlino
Форвард сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ванат летом может сменить клубную прописку. Результативным нападающим интересуются в Серии А.
Итальянская Болонья завершила сезон 2023/24 на пятом месте. "Красно-синие" сенсационно пробились в Лигу чемпионов.
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Еще один претендент на Ваната
По информации итальянских СМИ, летом Болонья попытается подписать форварда Динамо Владислава Ваната. По данным Transfermarkt, его потенциальная стоимость составляет 10 миллионов евро.Справка. Болонья является одним из самых титулованных клубов Италии. "Красно-синие" семь раз выигрывали чемпионат Италии.
Впрочем, руководство Динамо вряд ли согласится отпустить своего лучшего бомбардира накануне старта в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас Владислав находится в лагере национальной сборной Украины, которая готовится к старту на Евро-2024.
Европейские клубы положили глаз на Ваната
- Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны Аякса, Вильярреала, Зальцбурга и даже Наполи. Скауты вышеназванных клубов продолжают следить за талантливым 22-летним форвардом.
- Напомним, что по итогу сезона 2023/24 в УПЛ Владислав Ванат стал лучшим бомбардиром. На счету форварда 14 голов в 27 матчах.
- В составе сборной Украины Ванат сыграл 6 матчей, но голами еще не отмечался. В прошлом году нападающий стал бронзовым призером молодежного Евро-2023.