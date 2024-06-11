Серьезную заинтересованность в трансфере украинца Артема Довбика проявили итальянские клубы Наполи и Милан. Однако нападающий решил не переезжать на Апеннины.

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Какой клуб выбрал Довбик

По информации испанских СМИ, Довбик достиг договоренности с мадридским Атлетико. Более того, украинский нападающий даже согласовал условия личного контракта.

Артем прекрасно адаптировался в испанской Ла Лиге и не планирует менять чемпионат. Поэтому из всех вариантов продолжения карьеры Довбик выбрал "матрасников".

Впрочем, с трансфером украинца могут возникнуть проблемы. Дело в том, что Атлетико не готов отдать за лучшего бомбардира Ла Лиги 40 миллионов евро. Поэтому клубы должны согласовать трансфер, который должен удовлетворить все заинтересованные стороны.

Феерический сезон Довбыка