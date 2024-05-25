По итогу чемпионата Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24 определился лучший бомбардир соревнований. Им стал форвард Динамо Владислав Ванат, пишет 24 Канал.
Читайте также Кто получил путевки в еврокубки и вылетел из элиты: результаты последнего тура УПЛ
Ванат – лучший бомбардир УПЛ
22-летний нападающий "бело-синих" забил 14 голов в 25 поединках. Отметим, что в последнем туре динамовцы обошлись без помощи главного бомбардира.
В тройку лучших голеадоров УПЛ вошли Виталий Буяльский (Динамо) и Даниил Сикан (Шахтер). Они забили по 10 мячей, но капитану "бело-синих" для этого понадобилось меньше поединков.
По 9 мячей забили: Александр Филиппов (Днепр-1), Эдуардо Герреро (Заря), Алексей Гуцуляк (Днепр-1) и Олег Кожушко (Кривбасс).
У трех исполнителей по 8 забитых голов: Андрея Ярмоленко (Динамо), Илья Квасницы (Рух) и Андрея Штогрина (Черноморец).
Топ-10 лучших бомбардиров УПЛ сезона-2023/24
- Владислав Ванат (Динамо) – 14
- Виталий Буяльский (Динамо) – 10
- Даниил Сикан (Шахтер) – 10
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9
- Эдуардо Герреро (Заря) – 9
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 9
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 9
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 8
- Илья Квасница (Рух) – 8
Что известно о Ванате
- Владислав Ванат родился 4 января 2002 года в Каменец-Подольском. Первые шаги в футболе делал в ДЮСШ-2 родного города.
- Начиная с 2015 года находится в системе Динамо. Играл за юношеские и молодежные команды "бело-синих".
- За первую команду Владислав дебютировал 9 мая 2021 года в поединке против Колоса. После этого провел полгода на правах аренды в одесском Черноморце, а затем вернулся в столичный клуб.
- На счету Ваната 27 голов в 67 матчах за Динамо, а также 13 голевых передач.
- Трансферная стоимость форварда составляет 7 миллионов евро.