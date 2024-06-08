Летнее трансферное окно обещает подарить украинским фанатам несколько интересных трансферов. Недавно Динамо подписало лидера Днепра-1 Александра Пихаленка.

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Ванатом интересуются в Европе

Кроме того, киевляне могут продать кого-то из своих лидеров в Европу. Одним из самых популярных игроков "бело-синих" на трансферном рынке является Владислав Ванат.

Интерес к 22-летнему нападающему проявляют сразу четыре известные команды. Итальянские СМИ уверяют, что в услугах Ваната заинтересовано Наполи, чьи скауты уже несколько лет следят за Владиславом.

А вот украинский журналист Виктор Вацко назвал еще три клуба-претендента на украинца. По его данным, приобрести Ваната желают нидерландский Аякс, испанский Вильярреал и австрийский Зальцбург.

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Ванат в сезоне 2023-2024

В этом сезоне Владислав стал одним из лучших игроков чемпионата Украины. Вместе с Динамо форвард стал вице-чемпионом УПЛ и вернулся в Лигу чемпионов.

Справка. В этом сезоне Владислав Ванат продлил контракт с Динамо до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 10 миллионов евро.

Сам же Ванат стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом лиги. На его счету 14 голов и 7 результативных передач. Кроме этого, Владислав отправился на Евро-2024 вместе с национальной сборной Украины.