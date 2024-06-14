Итальянская Болонья завершила сезон 2023/24 на пятом месте. "Красно-синие" сенсационно пробились в Лигу чемпионов.

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Еще один претендент на Ваната

По информации итальянских СМИ, летом Болонья попытается подписать форварда Динамо Владислава Ваната. По данным Transfermarkt, его потенциальная стоимость составляет 10 миллионов евро.

Справка. Болонья является одним из самых титулованных клубов Италии. "Красно-синие" семь раз выигрывали чемпионат Италии.

Впрочем, руководство Динамо вряд ли согласится отпустить своего лучшего бомбардира накануне старта в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас Владислав находится в лагере национальной сборной Украины, которая готовится к старту на Евро-2024.

Европейские клубы положили глаз на Ваната