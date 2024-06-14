Італійська Болонья завершила сезон 2023/24 на п'ятому місці. "Червоно-сині" сенсаційно пробилися в Лігу чемпіонів.
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Ще один претендент на Ваната
За інформацією італійських ЗМІ, влітку Болонья спробує підписати форварда Динамо Владислава Ваната. За даними Transfermarkt, його потенційна вартість становить 10 мільйонів євро.
Втім, керівництво Динамо навряд чи погодиться відпустити свого найкращого бомбардира напередодні старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі Владислав знаходиться в таборі національної збірної України, яка готується до старту на Євро-2024.
Європейські клуби поклали око на Ваната
- Раніше повідомлялося про інтерес до форварда зі сторони Аяксу, Вільярреалу, Зальцбурга та навіть Наполі. Скаути вищеназваних клубів продовжують слідкувати за талановитим 22-річним форвардом.
- Нагадаємо, що за підсумком сезону 2023/24 в УПЛ Владислав Ванат став найкращим бомбардиром. На рахунку форварда 14 голів у 27 матчах.
- У складі збірної України Ванат зіграв 6 матчів, але голами ще не відзначався. Торік нападник став бронзовим призером молодіжного Євро-2023.