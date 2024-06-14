Італійська Болонья завершила сезон 2023/24 на п'ятому місці. "Червоно-сині" сенсаційно пробилися в Лігу чемпіонів.

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Ще один претендент на Ваната

За інформацією італійських ЗМІ, влітку Болонья спробує підписати форварда Динамо Владислава Ваната. За даними Transfermarkt, його потенційна вартість становить 10 мільйонів євро.

Довідка. Болонья є одним із найбільш титулованих клубів Італії. "Червоно-сині" сім разів вигравали чемпіонат Італії.

Втім, керівництво Динамо навряд чи погодиться відпустити свого найкращого бомбардира напередодні старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі Владислав знаходиться в таборі національної збірної України, яка готується до старту на Євро-2024.

Європейські клуби поклали око на Ваната