Положил бы рядом с Лениным: Сиренко рассказал, за сколько ударов нокаутировал Путина

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко мечтает воплотить в реальность заветное желание всех украинцев. Для этого боксеру было бы достаточно выйти в ринг с кремлевским диктатором.

Владислав Сиренко из-за травмы пропустил два года. Сейчас украинский боксер возобновил свою профессиональную карьеру и готовится к следующему поединку.

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Сиренко: Вложил бы в этот удар всю силу

К сожалению, соперником Сиренко будет не президент страны-террористки Владимир Путин. В противном случае кровавый маньяк уже составил бы компанию "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину в мавзолее на Красной площади.

За сколько ударов удалось бы отправить Путина в глубокий нокаут? Я бы Путина с одной плюхи вырубил. Вложил бы в этот удар всю силу, что имею. И не просто бы отправил в нокаут, а действительно вырубил. Из жизни. Под корень. Его место рядом с Лениным, в мавзолее,

– отметил Сиренко.

Возвращение Сиренко откладывается