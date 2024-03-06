Соперником украинца в шестираундовом поединке должен был стать 40-летний американец Деон Ронни Гейл. Однако их встреча в ринге на арене "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле сорвалась в последний момент.
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Почему сорвался бой Сиренка
Владислав Сиренко рассказал о причинах отмены боя. По словам украинского проспекта, все уже было готово к проведению битвы, но соперник был арестован полицией, когда тот направлялся на арену.
Соперник был арестован до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но бой сделаем. Немного позже. А сейчас работаем над этим. Очень много проблем возникло перед этим поединком. И все решалось практически в последний момент. Я до последнего не знал, состоится ли поединок, или нет. Только в день боя, в 14:00, стало известно, что боя не будет,
– заявил украинец.
Отметим, что это уже второй отмененный бой Владислава Сиренко за последние 12 месяцев. Он должен был вернуться в ринг в марте 2023 года, но тогда травмировал руку и был вынужден делать операцию.
Напомним, что последний раз Сиренко проводил официальный поединок 18 декабря 2021 года. В нем он защитил чемпионский пояс WBC Asia в супертяжелом весе в бою против другого украинца Андрея Руденка.
Кто такой Владислав Сиренко
- 29-летний уроженец Киева
- Серебряный призер молодежного чемпионата Европы-2013
- Участвовал в лиге Мировой серии бокса в составе команды "Украинских атаманов"
- С 2017 года выступает на профессиональном уровне
- В течение карьеры провел 19 боев, в которых одержал все победы, из которых 16 нокаутом.