Владислав Сіренко через травму пропустив два роки. Наразі український боксер поновив свою професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку.
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Сіренко: Вклав би в цей удар всю силу
На жаль, суперником Сіренка буде не президент країни-терористки Владімір Путін. В іншому випадку кривавий маніяк вже склав би компанію "вождю світового пролетаріату" Владіміру Леніну у мавзолеї на Красній площі.
За скільки ударів вдалося б відправити Путіна у глибокий нокаут? Я б Путіна з однієї плюхи вирубив. Вклав би в цей удар всю силу, що маю. І не просто б відправив у нокаут, а дійсно вирубив. З життя. Під корінь. Його місце поряд з Леніним, в мавзолеї,
– зазначив Сіренко.
Повернення Сіренка відкладається
- Нагадаємо, що Владислав Сіренко повинен був провести бій 5 березня проти американця Деона Ронні Гейла.
- Проте зустріч у Нешвіллі зірвалася в останній момент. Американця арештувала поліція, коли той прямував на поєдинок.
- Найближчим часом український боксер дізнається ім'я нового суперника. Бій орієнтовно планується на кінець березня – початок квітня.
- Востаннє Владислав виходив на ринг 18 грудня 2021 року. Тоді непереможений українець захистив чемпіонський пояс WBC Asia у поєдинку проти Андрія Руденка.