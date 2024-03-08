Владислав Сиренко из-за травмы пропустил два года. Сейчас украинский боксер возобновил свою профессиональную карьеру и готовится к следующему поединку.
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Сиренко: Вложил бы в этот удар всю силу
К сожалению, соперником Сиренко будет не президент страны-террористки Владимир Путин. В противном случае кровавый маньяк уже составил бы компанию "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину в мавзолее на Красной площади.
За сколько ударов удалось бы отправить Путина в глубокий нокаут? Я бы Путина с одной плюхи вырубил. Вложил бы в этот удар всю силу, что имею. И не просто бы отправил в нокаут, а действительно вырубил. Из жизни. Под корень. Его место рядом с Лениным, в мавзолее,
– отметил Сиренко.
Возвращение Сиренко откладывается
- Напомним, что Владислав Сиренко должен был провести бой 5 марта против американца Деона Ронни Гейла.
- Однако встреча в Нэшвилле сорвалась в последний момент. Американца арестовала полиция, когда тот направлялся на поединок.
- В ближайшее время украинский боксер узнает имя нового соперника. Бой ориентировочно планируется на конец марта – начало апреля.
- Последний раз Владислав выходил на ринг 18 декабря 2021 года. Тогда непобежденный украинец защитил чемпионский пояс WBC Asia в поединке против Андрея Руденко.