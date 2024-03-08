Боксер выделил стремительное развитие Александра Усика. Гвоздик вспомнил, когда он только перешел в хевивейт.

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Усик – Фьюри: кого выбрал Гвоздик

"Я так скажу. Как только Усик перешел в хевивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Саше будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже чуть больше склоняюсь в пользу Усика.

Где-то 60/40. Потому что я знаю, как он работает. И потому что я вижу, что в это же самое время с Фьюри происходит что-то не то", – сказал он.

Гвоздик считает, что у Усика больше шансов на победу. Однако, по его словам, в поединке может произойти что угодно. Он также объяснил свой выбор:

"Мне кажется, что "игры разума" от Саши сработали. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри. И его это гложет. Это первый момент. Второй момент в том, что еще давно у Фьюри был невнятный бой с очень мелким Стивом Каннингхэмом. А вдруг Фьюри, который дважды победил страшного и огромного панчера Уайлдера, обладает навыком хорошо противодействовать вот таким вот соперникам – большим, сильным и бьющим?

А вдруг при этом его "ахиллесова пята" – это такие быстрые, маневренные и небольшие боксеры, как Саша Усик? Поэтому у меня фаворит Усик. Но при этом я бы не списывал Фьюри со счетов. Это опасный бой. Произойти может все что угодно", – добавил боксер.

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