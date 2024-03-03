29-летний украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко 5 марта вернется на ринг. Для него это будет первый бой за три года.
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Сиренко проведет бой-возвращение
Оппонентом Сиренко будет американец Деон Ронни Гейл. Данный поединок состоится в американском Нэшвилле.
Последний раз Владислав Сиренко боксировал 18 декабря 2021 года в Броварах, когда одолел Андрея Руденко. После этого должен был вернуться в ринг 25 марта 2023-го, но получил травму и был прооперирован.
Что касается Сиренко, то Владислав провел 19 поединков на профессиональном ринге, все выиграл, причем 16 раз отправлял соперников в нокаут. Ему пророчили будущее братьев Кличко, однако класс его соперников оставляет желать лучшего.