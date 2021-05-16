Участие в утренней тренировке сборной Украины принял защитник Динамо Виталий Миколенко. Как известно, Виталий травмировался в финале Кубка Украины против Зари.
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Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Список игроков, которые присутствуют сейчас на сборе
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).
- Заметим, что Андрей Шевченко сможет взять на Евро-2020 всего 26 футболистов. Первый матч Украина сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также "сине-желтые" в группе сыграют против Северной Македонии и Австрии.