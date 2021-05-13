У Миколенко травма руки
Футболист Динамо получил мяч на левом фланге, но оказался под давлением Артема Громова. В борьбе с игроком Зари Миколенко упал.
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После падения Миколенко Громов, похоже, случайно встал на руку Виталия. Миколенко долго корчился от боли и плакал. В итоге Мирча Луческу заменил Виталия.
Миколенко на футбольном поле на 10 минуте заменил Александр Караваев. Деталей о характере травмы Миколенко пока нет.
- Финал Кубка Украины сезона-2020/2021 между Динамо и Зарей проходит в Тернополе. На игре присутствует наставник сборной Украины Андрей Шевченко.