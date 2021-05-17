Травмовані гравці збірної України

Шевченко повідомив актуальну інформацію про Віталія Миколенка. Гравець Динамо травмувався у фіналі Кубка України проти Зорі. За словами тренера, з Миколенком все добре.

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Тренер збірної України розповів, що незначні проблеми виникли в Миколи Шапаренка та Артема Бєсєдіна.

"Це мікротравми. Через 2 – 3 дні, думаю, всі будуть тренуватися на повну силу. Будуть на одному рівні", – додав Шевченко.

Наставник "синьо-жовтих" розповів, що Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв можуть пропустити Євро-2020.

З ними трішки складніша ситуація. Я не думаю, що вони зможуть відновитися,

– заявив Шевченко.

Попри травму виклик у збірну України отримав гравець Шахтаря Євген Коноплянка.

"Чекаємо інформацію по Коноплянці, він залишився у Києві, готується з тренером Шахтаря з фізичної підготовки та лікарями. Контролюємо його стан. Швидше за все, він приїде вже на другий збір. Подивимося, в якому стані він буде", – сказав тренер.

Врешті-решт, Шевченко заявив про невелику проблему у Віктора Коваленка з Аталанти.

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна Україна зіграє 3 контрольні поєдинки:

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 червня)

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).