Владимир может вернуться на ринг: главное преимущество Кличко над Усиком

Украинский боксер Сергей Радченко сравнил двух звездных бойцов – Александра Усика и Владимира Кличко. Нынешний чемпион мира оказался круче чем легенда бокса.

Преимущество Кличко-младшего над Усиком

Сергей Радченко был спарринг-партнером обоих боксеров, поэтому ему есть с чем сравнить. У Владимира Кличко и Александра Усика есть свои преимущества и недостатки.

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Украинский боксер признался, что сложнее ему спарринговать было с Кличко-младшим. Ведь Владимир имеет длинные руки, к нему сложно подойти, чтобы вести бой вплотную. Джеб Кличко нанес немало проблем многим оппонентам.

Боец назвал одно из главных преимуществ Кличко над Усиком. Это габариты младшего из братьев Кличко, которыми он умело пользовался на ринге.

"Его особенность в том, что он не распылялся, а изъял из своего арсенала лучшее, свои изюминки, и отточил их до совершенства. Как говорил Брюс Ли: "Я не тренирую тысячу ударов, я тренирую один, но тысячу раз". Это про Кличко", – ответил спарринг-партнер украинцев.

Радченко: У Усика уровень бокса серьезнее и веселее

Однако преимущество в этой дуэли Радченко отдал нынешнему чемпиону мира Усику. По его мнению, класс бокса Александра значительно серьезнее, чем тот, который исповедовал Владимир.

У Володи большие габариты, длина рук. По сути он может ничего не делать, просто выставить руку, грубо говоря, джебом работать и это уже проблема. Мне, чтобы обойти один его джеб, уже надо работать полноценно. Так что с ним сложнее. Габариты, вес и, разумеется, класс бокса серьезный. Хотя, если взять класс бокса, то у Усика он даже серьезнее и веселее,

– рассказал Радченко.

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