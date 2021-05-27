Владимир Кличко возвращается на ринг: экс-чемпион мира анонсировал бой с украинцем

Легендарный Владимир Кличко возвращается на ринг. Украинский боксер скорее всего проведет бой с Шенноном Бриггсом.
Возвращение легенды
49-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс станет следующим соперником 45-летнего Владимира Кличко. Об этом рассказал боксер из США.
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Бриггс заявил, что ему позвонили и спросили, не хочет ли он подраться с Владимиром Кличко. На что он ответил, что готов выйти на ринг и стать первым соперником украинца после возвращения Кличко на ринг.
Им не нужно просить меня дважды. Как только они позвонили и спросили, хочу ли я подраться с Кличко, я ответил: "Let's go, champ!",
– сказал Бриггс.
Если скандальный американец говорит правду, то пока неизвестно, какого характера будет бой – выставочный или профессиональный. Кличко же пока никак не прокомментировал слова американца.
Провокация Бриггса и мотивация Кличко
8 апреля Шеннон снова выложил в своем инстаграме провокационное фото с Кличко, а точнее с головой Владимира. Такая фотография была с намеком о вызове на бой. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO еще с 2014 года бросает такие вызовы в сторону украинца.
Боксеры еще ни разу не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC.
- Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году, когда уступил британцу Энтони Джошуа.
- Промоутер Александр Красюк раскрыл два условия, которые могут вернуть украинского бойца на ринг. Владимир хочет взять реванш у Тайсона Фьюри и стать старейшим чемпионом мира. Именно рекорд Джорджа Формана интересует украинца последние четыре года.
- Недавно легендарный Эвандер Холифилд вызвал украинского боксера для совместных тренировок. Летом 2020 года Владимир уже помогал Эвандеру в подготовке к выставочным боям.
- Кличко проводит активные тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе. 7 мая Кличко провел насыщенную работу со своим спарринг-партнером.