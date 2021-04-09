Очередной вызов от Бриггса
49-летний Шеннон Бриггс снова выложил в соцсети дерзкое фото, которое адресовано в сторону Владимира Кличко. На фотографии изображен американец в одежде официанта, который несет на тарелке голову Кличко-младшего.
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Владимир никак не реагирует на такие заявления боксера из США. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO еще с 2014 года бросает такие призывы в сторону украинца.
Вы звонили? Владимир Кличко, где ты? Я слышал, что ты тренировался с Эвандером Холифилдом. Там тебя помиловали и держали в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, кроме меня, говядина, мне это нравится,
– подписал пост Бриггс.
Интересно, что боксеры никогда не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC.
- Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году, когда уступил британцу Энтони Джошуа.
- Промоутер Александр Красюк раскрыл два условия, которые могут вернуть 44-летнего украинского бойца на ринг. Владимир хочет взять реванш у Тайсона Фьюри и стать самым старшим чемпионом мира.
- Недавно легендарный Эвандер Холифилд вызвал украинского боксера для совместных тренировок. Летом 2020 года Владимир уже помогал Эвандеру в подготовке к выставочным боям.