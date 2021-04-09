Очередной вызов от Бриггса

49-летний Шеннон Бриггс снова выложил в соцсети дерзкое фото, которое адресовано в сторону Владимира Кличко. На фотографии изображен американец в одежде официанта, который несет на тарелке голову Кличко-младшего.

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Владимир никак не реагирует на такие заявления боксера из США. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO еще с 2014 года бросает такие призывы в сторону украинца.

Вы звонили? Владимир Кличко, где ты? Я слышал, что ты тренировался с Эвандером Холифилдом. Там тебя помиловали и держали в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, кроме меня, говядина, мне это нравится,

– подписал пост Бриггс.

Интересно, что боксеры никогда не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC.