Владимир Кличко поможет Усику в подготовке к бою с Джошуа
13 июля 2021 , 09:43Читати новину українською
Источник:LuckyPunch
Владимир Кличко поможет Александру Усику перед боем с Джошуа. Легенда бокса имеет горький опыт в поединках с британцем.
Помощь легендарного земляка
Александр Усик набирает вес и продолжает готовиться к поединку против Энтони Джошуа. Правда, официального подтверждения боя пока нет.
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Промоутер Александр Красюк рассказал, что опытом с Усиком поделится его земляк и легенда бокса Владимир Кличко.Напомним! Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году, когда уступил британцу Энтони Джошуа. В 11 раунде британец провел атаку мощным правым апперкотом, после которого Владимир дважды побывал в нокдауне. Энтони бросился добивать и рефери принял решение остановить бой. Энтони Джошуа защитил свой титул чемпиона по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.
Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Энтони Джошуа. Я в этом уверен,
– заявил промоутер.
Усик – Джошуа: главное о бое
- Перед боем в тренировочном лагере Усика состоится усиление. Александра будет тренировать Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия Ломаченко. Интересно, что Ломаченко-старший занимается исключительно со своим сыном, но по просьбе Усика, хорошего друга Василия, он согласился.
- Усик – претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. По словам промоутера Эдди Хирна, гонорар за поединок будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- В своем последнем бою украинец завершил победой над Дереком Чисорой. А вот Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.
- Поединок по неофициальным датам должен состояться 25 сентября. Боксеры выйдут на ринг "Tottenham Hotspur Stadium" – домашней арене футбольного клуба Тоттенхэм.