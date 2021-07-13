Допомога легендарного земляка
Олександр Усик набирає вагу та продовжує готуватись до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Щоправда, офіційного підтвердження бою наразі немає.
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Промоутер Олександр Красюк розповів, що досвідом із Усиком поділиться його земляк та легенда боксу Володимир Кличко.
Володимир Кличко однозначно поділиться своїм досвідом із Олександром перед боєм з Джошуа. Я у цьому впевнений,
– заявив промоутер.
Усик – Джошуа: головне про бій
- Перед боєм у тренувальному таборі Усика відбудеться підсилення. Олександра тренуватиме Анатолій Ломаченко – батько та тренер Василя Ломаченка. Цікаво, що Ломаченко-старший займається виключно зі своїм сином, але на прохання Усик, доброго друга Василя, він погодився.
- Усик – претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. За словами промоутера Едді Хірна, гонорар за поєдинок буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У своєму останньому бою українець завершив перемогою над Дереком Чісорою. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва.
- Поєдинок за неофіційними датами повинен відбутись 25 вересня. Боксери вийдуть на ринг "Tottenham Hotspur Stadium" – домашній арені футбольного клубу Тоттенхем.