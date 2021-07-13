Допомога легендарного земляка

Олександр Усик набирає вагу та продовжує готуватись до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Щоправда, офіційного підтвердження бою наразі немає.

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Промоутер Олександр Красюк розповів, що досвідом із Усиком поділиться його земляк та легенда боксу Володимир Кличко.

Нагадаємо! Кличко-молодший завершив кар'єру у 2017 році, коли поступився британцю Ентоні Джошуа. В 11 раунді британець провів атаку потужним правим аперкотом, після якого Володимир двічі побував в нокдауні. Ентоні кинувся добивати і рефері прийняв рішення зупинити бій. Джошуа захистив свій титул чемпіона за версією IBF, а також виграв вакантні пояси IBO і суперчемпіона WBA.

Володимир Кличко однозначно поділиться своїм досвідом із Олександром перед боєм з Джошуа. Я у цьому впевнений,

– заявив промоутер.

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