Владимир Кличко отложил чемпионскую мечту из-за войны в Украине

До 24 февраля много слухов о возможном возвращении на профессиональный ринг Владимира Кличко. Боксер признался, что в его голове возникали мысли о бое с Тайсоном Фьюри.

Владимир Кличко: Как насчет последнего танца

46-летний бывший боксер откровенно рассказал, что рассматривал свое возвращение на ринг. Владимир Кличко даже назвал соперника, с которым мечтал провести поединок. Украинец хотел реализовать мечту в бою против Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC.

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Но полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило планы Кличко-младшего. После 24 февраля мечта легенды бокса на грани срыва. Пока все мнения Владимира связаны только с родной страной.

Я думал о том, что мне нужно написать Фьюри: "Как насчет последнего танца?" Он ведь хочет завершить карьеру. Мы должны были еще тогда провести второй бой. Я действительно об этом думал. Но знаете что? Я не сделал это, потому что сейчас мои мысли в совершенно другом мире. Да, я мечтал стать самым возрастным чемпионом в истории хевивейта. Но это было тогда. А сейчас все это под большим вопросом,

– рассказал Кличко-младший.

Напомним, что в боксерском круге и в СМИ распространялась информация, что вернуть на ринг Владимира может только две цели – реванш из Фьюри и звание наиболее возрастного чемпиона мира в тяжелом весе.

Виталий Кличко тоже прокомментировал возможное возвращение Владимира на ринг. Мэр Киева считает, что таким образом брат хочет испугать других боксеров, но не больше. Клтычко-старший сомневается в возвращении брата в профессионалы.

Владимиру Кличко пока не до бокса

В ноябре 2015 года Фьюри по единогласному решению судей одержал победу над Кличко-младшим.