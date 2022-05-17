Виталий Кличко: Ты уже все доказал

Кличко-младший благодаря своему авторитету пытается увеличить помощь европейских стран. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал потенциальное возвращение брата на боксёрский ринг.

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Кличко-старший сомневается, что Владимир возобновит карьеру в профессионалах. По мнению главы столицы Украины, Кличко-младший просто запугивает своих возможных соперников.

Я думаю, что он просто пугает супертяжа других. Я спрашиваю у брата: нужно ли тебе еще доказывать? Ты уже все доказал. Деньги есть, титулы ты все возможные завоевал. Так что, думаю, Владимир просто пугает боксеров, что может вернуться,

– рассказал Виталий Кличко.

46-летний бывший боксер поздравил Тайсона Фьюри с успешной защитой титула в бою против Диллиана Уайта. Кличко-младший не отрицал своего возвращения на ринг, если в Украине скоро закончится война.

Владимир еще раз вспомнил рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в тяжелом весе.

В последний раз Кличко-младший появлялся на ринге еще в 2017 году. Энтони Джошуа нанес Владимиру болезненное поражение, которое отправило украинца на пенсию.

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