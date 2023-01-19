Кличко отреагировал на выпад Фьюри в сторону Усика: "Цыганский король" получил новое прозвище

Скандальному британцу Тайсону Фьюри доставляет удовольствие публично унижать своих соперников. Однако громкие заявления чемпиона WBC больше вызывают смех, превращая его в шута.

Долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тасоном Фьюри отсрочивается во времени. Стороны до сих пор ожидают невероятного предложения из Саудовской Аравии.

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Тем временем "Цыганский король" не смог придумать ничего нового и снова записал видео, в котором называл Усика "кроликом" и "бомжем" Таким образом эпатажный боксер поздравил Александра с днем рождения.

Бывший гегемон хевивейта Владимир Клично очень лаконично прокомментировал выпад Тайсона Фьюри. Украинец разместил в комментариях под видео эмодзи циркового клоуна. Именно с этим персонажем ассоциируются смешные заявления британца.

Кличко назвал Фьюри клоуном / скриншот twitter.com/Tyson_Fury

, что Владимир Кличко и Тайсон Фьюри в свое время встречались на боксерском ринге. В ноябре 2015 года британец одержал неожиданную победу и отобрал у Владимира все чемпионские пояса: WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.