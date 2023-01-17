17 января свой день рождения отмечает один из лучших украинских боксеров всех времен Александр Усик. Прославленному чемпиону исполнилось 36 лет.

Читайте также "Где ты": Усик не устает звать Фьюри на бой – яркое видео

Нежное поздравление жены Усика

В социальной сети Instagram Александра поздравила его супруга Екатерина. Для того чтобы выразить свои чувства к любимому ей хватило несколько слов.

Бесконечно люблю. С Днем рожденья,

– написала Екатерина Усик.

Свое сообщение жена Усика дополнила фотографиями совместной фотосессии с Александром и сердечками.

Екатерина и Александр Усики / instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, что Александр и Екатерина в браке с 2009 года. Они воспитывают троих детей – дочь Елизавету и сыновей Кирилла и Михаила.

Спортивные достижения Усика

Александр Усик – действующий чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

21 июля 2018 года он стал первым украинцем, который стал абсолютным чемпионом мира.

Александр владел титулами чемпиона мира четырех самых авторитетных боксерских организаций в первом тяжелом весе.

В 2012 году Усик стал олимпийским чемпионом.

На его счету золотые награды чемпионата Европы 2008 и мира 2011 года.

Кстати, Александр может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Для этого ему нужно отобрать пояс WBC у Тайсона Фьюри. Промоутеры боксеров должны в ближайшее время уладить все детали предстоящего поединка.