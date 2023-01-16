Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться в феврале – марте 2023 года. Однако промоутеры боксеров до сих пор не объявили точную дату и место поединка.

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Представители "Цыганского короля" Боб Арум и Фрэнк Уоррен ожидают предложения от инвесторов из Саудовской Аравии, желающих провести титульный бой Тайсон Фьюри – Александр Усик. Если это предложение не поступит, тогда мегафайт состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Арум: Усик хочет 50 на 50

Бойцы согласились сразиться. Я разговаривал с Фрэнком Уорреном. Мы даем инвесторам время до недели, чтобы сделать свое предложение, и я верю, что мы его получим. Если мы этого не сделаем, то мы проведем бой на "Уэмбли". И тогда мы должны говорить о процентах, потому что Усик хочет 50 на 50. Это неправильно, если бой состоится на "Уэмбли", потому что на поединке будет 95 тысяч британцев, которые заплатят большие деньги за просмотр, поэтому Тайсон заслуживает львиную долю,

– заявил Арум.

Напомним, что 23 апреля 2022 года на стадионе "Уэмбли" Фьюри нокаутом в шестом раунде победил Диллиана Уайта. На том поединке собралось рекордное количество зрителей в 94 тысяч. Однако Усика этот факт не смущает и готов к поединку на домашней арене британца.

В сентябре 2021 года на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" Александр Усик единогласным решением судей одержал победу в 12-раундовом поединке с Энтони Джошуа. Бой-реванш прошел в Саудовой Аравии, где украинский боксер защитил чемпионские пояса.