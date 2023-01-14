Все любители бокса с нетерпением ожидают будущий мегафайт королей хевивейта – Тайсона Фьюри и Александра Усика. Эксперты и специалисты делятся своими ожиданиями от битвы чемпионов.

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Бриджес: Фьюри Усику не по зубам

Австралийская красавица Эбани Бриджес, которая является чемпионкой мира в самой легкой категории, тоже сделала свой прогноз. По мнению "Блондинки-бомбардировщика", Усик составит настоящую конкуренцию "Цыганскому королю", но в этом поединке на первый план выйдут антропометрические данные.

Я думаю, что Тайсон Фьюри окажется Усику не по зубам. Я имею в виду, что Усик будет ловким, но у Фьюри есть IQ и все необходимые атрибуты, чтобы победить его,

– сказала Бриджес.

Чем прославилась Энтони Бриджес

Австралийская боксерша имеет педагогическое образование и даже работала учительницей математики в средней школе.

С детства увлекалась каратэ, боксом и бодибилдингом.

На профессиональном ринге дебютировала в 2019 году.

В 2022 году стала чемпионкой мира в самом легком весе по версии IBF.

На профи-ринге провела 10 поединков, в которых одержала 9 побед, а еще один завершился поражением.

Больше всего блондинка запомнилась своими сексуальными формами и яркими перформансами на церемонии взвешивания, за что получила прозвище "Королева взвешивания".

Эбани Бриджес на взвешивании / instagram.com/ebanie_bridges

Напомним, что поединок Усика против Фьюри должен состояться весной этого года. По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса Мегафайт пройдет в период с 18 февраля по 4 марта. Промоутер "Цыганского короля" придерживается такого же мнения.