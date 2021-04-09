Черговий виклик від Бріггса

49-річний Шеннон Бріггс знову виклав у соцмережі зухвале фото, яке адресоване у сторону Володимира Кличка. На світлині зображений американець в одязі офіціанта, який несе на тарілці голову Кличка-молодшого.

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Володимир ніяк не зреагує на такі заяви боксера з США. Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBO ще з 2014 року кидає такі заклики у сторону українця.

Ви телефонували? Володимир Кличко, де ти? Я чув, що ти тренувався з Евандером Холіфілдом. Там тебе помилували та тримали у безпеці. Майк Тайсон не хоче битися, так що дай їм спокій, крім мене, яловичина, мені це подобається,

– підписав пост Бріггс.

Цікаво, що боксери ніколи не перетиналися на рингу. У 2010 році американець одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку в бою за пояс WBC.