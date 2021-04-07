Владимир Кличко показал новое экстремальное увлечение на спортивной пенсии: фото
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился с публикой кадром своего очередного увлечения. Фотографию боксер опубликовал в инстаграме.
Источник:инстаграм Владимира Кличко
Кличко-младший оказался в кабине небольшого самолета рядом с опытным пилотом.
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"Продолжаю учиться. И я не просто говорю это", – с улыбкой подписал фото Кличко-младший перед штурвалом.
Похоже, экс-боксер решил освоить летающий аппарат. Судя по его настроению и пилоту рядом, обучение проходит успешно.
Владимир Кличко вернется в бокс?
Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017-го Владимир объявил о завершении карьеры.
Но до сих пор появляются слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.
Также сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
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