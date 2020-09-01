Совладелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Sport Arena.

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Днем ранее стало известно, что с коронавирусной болезнью в больницу попал бывший тренер львовского клуба Валентин Ходукин.

В августе львовян возглавил Любомир Вовчук, под руководством которого "Карпаты" стартуют в третьем дивизионе с домашнего матча против "Подолье".

Что известно об Олеге Смалийчуке?

Олег Смалийчук в свое время занимал пост вице-президента "Карпат". Это довольно известный агент, который проживает в Испании и который утверждает, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал".

"Карпаты" официально исключили из УПЛ

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.