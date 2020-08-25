"Карпаты" назначили нового главного тренера
Львовские "Карпаты" будет тренировать Любомир Вовчук. Контракт с наставником заключен сроком на один год, а с помощниками главный тренер определится в ближайшие дни.
Об этом "Карпаты" сообщили на своем официальном сайте.
К слову: Официально: "Карпаты" будут выступать во второй лиге
На протяжении последних недель "Карпаты" готовил к новому сезону Роман Гнатов. Впрочем, его новым местом работы станут "Карпаты Галич-Бурштын", которые также будут играть во второй лиге. Обе команды заявились в группу а третьего дивизиона Украины.
Кто такой Любомир Вовчук
Вовчук отдал львовским "Карпатам" значительную часть своей карьеры игрока. С 1995-го по 2002 годы он провел 194 матча в зелено-белой футболке, отметился 7 голами.
Ранее тренер возглавлял молодежную команду львовского клуба.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в оставшихся матчах после повторной неявки технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.