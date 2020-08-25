Львовские "Карпаты" будет тренировать Любомир Вовчук. Контракт с наставником заключен сроком на один год, а с помощниками главный тренер определится в ближайшие дни.

Об этом "Карпаты" сообщили на своем официальном сайте.

К слову: Официально: "Карпаты" будут выступать во второй лиге

На протяжении последних недель "Карпаты" готовил к новому сезону Роман Гнатов. Впрочем, его новым местом работы станут "Карпаты Галич-Бурштын", которые также будут играть во второй лиге. Обе команды заявились в группу а третьего дивизиона Украины.

Кто такой Любомир Вовчук

Вовчук отдал львовским "Карпатам" значительную часть своей карьеры игрока. С 1995-го по 2002 годы он провел 194 матча в зелено-белой футболке, отметился 7 голами.

Ранее тренер возглавлял молодежную команду львовского клуба.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: