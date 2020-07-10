Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук признался, что, несмотря на непростую финансовую ситуацию в клубе, он не собирается из своего кармана держать львовский коллектив.

Смалийчук высказал мнение, что клуб должен сам уметь зарабатывать деньги для своего успешного функционирования. Об этом он сказал в интервью Tribuna.com.ua.

Читайте также: Против владельца "Карпат" Смалийчука открыли дело за попытки стимулировать соперников "Руха"

Не хочу ни финансировать сам, ни чтобы финансировали партнеры. Флорентино Перес также не финансирует "Реал". Ни один солидный европейский клуб не финансируется с царского стола. Все они зарабатывают на себя сами, благодаря верным болельщикам, разрешенным коммерческим и маркетинговым процессам.

Деньги нужно уметь зарабатывать, а не выпрашивать. Клуб может и должен зарабатывать сам на себя, мной доказано,

– заявил Смалийчук.

"Карпаты" официально исключили из УПЛ

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: