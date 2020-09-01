Співвласник львівських "Карпат" Олег Смалійчук потрапив до лікарні з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє Sport Arena.

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Днем раніше стало відомо, що з коронавірусною хворобою в лікарню потрапив колишній тренер львівського клубу Валентин Ходукін.

У серпні львів'ян очолив Любомир Вовчук, під керівництвом якого "Карпати" стартують в третьому дивізіоні з домашнього матчу проти "Поділля".

Що відомо про Олега Смалійчука?

Олег Смалійчук свого часу займав пост віцепрезидента "Карпат". Це досить відомий агент, який проживає в Іспанії і який стверджує, що саме він влаштував один з найгучніших трансферів в історії українського футболу – перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" в "Реал".

"Карпати" офіційно виключили з УПЛ

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.