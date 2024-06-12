Накануне сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против национальной команды Молдовы. В рамках подготовки к Евро-2024 подопечные Сергея Реброва одержали победу в Кишиневе со счетом 4:0 благодаря голам Яремчука, Цыганкова, Довбика и Судакова.

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Миколенко не теряет оптимизма после травмы

На 29-й минуте левый защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко получил повреждение во время одного из игровых эпизодов и не смог продолжить игру. Вместо Миколенко на поле вышел Александр Зинченко, а Виталия болельщики признали "Львом матча".

Миколенко прокомментировал свою травму и полученную награду по итогам товарищеской игры с Молдовой.

Спасибо всем за поддержку. Восстановлюсь как можно скорее. Такая хорошая команда, что только так могу выиграть "Льва матча",

– написал Миколенко в сторис своей страницы в Инстаграм.

Ранее была информация, что Миколенко травмировал голеностоп, из-за чего почти гарантированно пропустит стартовый матч сборной Украины на Евро-2024, однако имеет хорошие шансы восстановиться до завершения группового этапа.

Стартовый матч на Евро-2024 команда Сергея Реброва проведет 17 июня против Румынии. Также на групповом раунде чемпионата Европы "сине-желтым" будут противостоять сборные Бельгии и Словакии.