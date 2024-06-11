Подопечные Сергея Реброва в последнем контрольном поединке перед Евро-2024 разгромили Молдову со счетом 4:0. На 30-й минуте первого тайма досадную травму получил Виталий Миколенко.

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Ребров успокоил болельщиков сборной

Защитник Эвертона травмировался после столкновения с игроком сборной Молдовы Артуром Крачуном. Виталий сначала попытался продолжить поединок, но потом попросил замены.

Главный тренер сборной Украины выпустил вместо Миколенко Александра Зинченко. Уже после матча Ребров прокомментировал травму своего футболиста.

По словам тренера, Миколенко беспокоит голеностоп. Впрочем, Сергей Станиславович не теряет оптимизма и надеется на скорое выздоровление ведущего защитника.

"Это другой голеностоп, не тот самый, что был травмирован. Надеюсь, что после обследования все будет нормально.

Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Посмотрим, что произойдет. Но я чувствую себя значительно спокойнее, чем в момент травмы", – заметил Ребров.

Очередная травма Миколенко