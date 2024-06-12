Напередодні збірна України з футболу провела товариський матч проти національної команди Молдови. У межах підготовки до Євро-2024 підопічні Сергія Реброва здобули перемогу в Кишиневі з рахунком 4:0 завдяки голам Яремчука, Циганкова, Довбика та Судакова.

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Миколенко не втрачає оптимізму після травми

На 29-й хвилині лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко отримав пошкодження під час одного з ігрових епізодів та не зміг продовжити гру. Замість Миколенка на поле вийшов Олександр Зінченко, а Віталія уболівальники визнали "Левом матчу".

Миколенко прокоментував свою травму та отриману нагороду за підсумками товариської гри з Молдовою.

Дякую всім за підтримку. Відновлюся якомога швидше. Така хороша команда, що тільки так можу виграти "Лева матчу",

– написав Миколенко в сторіс своєї сторінки в Інстаграм.

Раніше була інформація, що Миколенко травмував гомілкостоп, через що майже гарантовано пропустить стартовий матч збірної України на Євро-2024, однак має гарні шанси відновитися до завершення групового етапу.

Стартовий матч на Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе 17 червня проти Румунії. Також на груповому раунді чемпіонату Європи "синьо-жовтим" протистоятимуть збірні Бельгії та Словаччини.