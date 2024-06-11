Сборная Украины по футболу может не досчитаться одного из ключевых игроков во время чемпионата Европы 2024. Все из-за травмы, полученной в заключительном товарищеском матче перед континентальным форумом.

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Виталий Миколенко получил травму во время спарринга с Молдовой

На 29-й минуте левый защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко получил повреждение во время одного из игровых эпизодов и не смог продолжить игру. Главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву пришлось выполнять вынужденную замену.

Важно. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк предполагает, что Миколенко травмировал голеностоп, из-за чего почти гарантированно пропустит стартовый матч сборной Украины на Евро-2024. Хорошая новость потягивает в том, что это может быть ушиб. В таком случае он сможет помочь сборной Украины в ходе турнира. Если же травмированы связки, прогноз менее благоприятный.

После первого тайма сборная Украины выигрывает у Молдовы со счетом 2:0 благодаря голам Романа Яремчука и Виктора Цыганкова. Вместо Миколенко на 30-й минуте вышел на замену Александр Зинченко.

Напомним, чемпионат Европы 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Украины на групповом раунде сыграет в одном квартете с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии.

В 1/8 финала континентального форума выйдут по две лучшие команды каждой из шести групп. Кроме того, пропуски на стадию плей-офф получат четыре из шести лучших третьих места по набранным очкам.