11 мая национальная сборная Украины в Кишиневе играет поединок против Молдовы. Это последняя проверка "сине-желтых" перед стартом на Евро-2024, пишет 24 Канал.

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Сергей Ребров не стал экспериментировать с составом и выпустил на игру основных футболистов. С первых минут украинцы захватили инициативу.

Уже на 2-й минуте матча Роман Яремчук отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Этот мяч стал юбилейным для форварда.

А в конце первого тайма подопечные Сергея Реброва удвоили преимущество. Великолепную комбинацию с участием Георгия Судакова завершил Виктор Цыганков. Вингер Жироны технично переиграл голкипера сборной Молдовы.

Видео гола Цыганкова

На перерыв команды ушли при комфортном счете 2:0. К сожалению, на 30-й минуте поединка получил травму Виталий Миколенко. Главный тренер "сине-желтых" вынужден был заменить защитника Эвертона.