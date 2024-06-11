Збірна України з футболу може не дорахуватися одного з ключових гравців під час чемпіонату Європи 2024. Все через травму, отриману в заключному товариському матчі перед континентальним форумом.
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Віталій Миколенко отримав травму під час спарингу з Молдовою
На 29-й хвилині лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко отримав пошкодження під час одного з ігрових епізодів та не зміг продовжити гру. Головному тренеру збірної України Сергію Реброву довелося виконувати вимушену заміну.
Після першого тайму збірна України виграє в Молдови з рахунком 2:0 завдяки голам Романа Яремчука та Віктора Циганкова. Замість Миколенка на 30-й хвилині вийшов на заміну Олександр Зінченко.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії.
В 1/8 фіналу континентального форуму вийдуть по дві найкращі команди кожної з шести груп. Крім того, перепустки на стадію плей-оф отримають чотири з шести найкращих третіх місця за набраними очками.