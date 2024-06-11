Во вторник, 11 июня, состоится третий товарищеский матч сборной Украины в июне. Команда Сергея Реброва в Кишиневе сыграет против сборной Молдовы, пишет 24 Канал.

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Финальная репетиция

Бой в Кишиневе станет для "сине-желтых" последним перед стартом Евро-2024. Подопечные Реброва в июне уже успели расписать нулевую ничью с Германией и уступить Польше (1:3).

После последней встречи тренер объявил заявку сборной Украины на чемпионат Европы, в которую вошли 26 игроков. Обошлось без сюрпризов, в список попали все те, кто был в составе команды на спаррингах.

Матч с Молдовой – последний шанс отточить схемы и комбинации перед стартом турнира. Соперник считается ниже классом чем Украина, однако удивил в квалификации на Евро.

Наши соседи умудрились набрать аж 10 очков в группе с Албанией, Чехией, Польшей и Фарерскими островами. К слову, против команды Реброва может сыграть бывший украинец Владислав Бабогло. Перед отбором на Евро защитник Карпат сменил гражданство, ведь родился он именно в Молдове.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Молдова – Украина можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также прямая трансляция спарринга будет доступна на региональных каналах Суспільного. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Молдова – Украина. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.