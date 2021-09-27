Виталий Кличко пообещал Усику помочь побить Фьюри: видео забавного разговора

Александр Усик не остался без поддержки в поединке с Энтони Джошуа на домашнем для британца стадионе. На лондонскую арену поддержать Усика пришли Виталий Кличко, Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко.

Кличко: придержу Фьюри, пока Усик будет его бить

После победного для Усика поединка все трое пришли в раздевалку, чтобы поздравить боксера с исторической победой. Усик стал только третьим украинским чемпионом мира в тяжелом весе после братьев Кличко.

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В раздевалке состоялся смешной разговор между Виталием Кличко и Александром Усиком. Вечный чемпион WBC намекнул, что Усику нужно вернуть в Украину "зеленый пояс". Кличко имел в виду именно титул WBC, который удерживает Тайсон Фьюри.

"Все пояса нужно обратно в Украину", – сказал Кличко. В ответ Усик попросил помощи у легенды бокса.

Помощь ваша нужна – он очень большой. Надо как-то вдвоем его. Ну просто там, рядом: "Саня, давай". А я уже…,

– сказал Усик.

После того как Кличко понял, что Усик имеет в виду Фьюри, Виталий пообещал помочь своему земляку.

"А, ну хорошо. Я придержу его, пока ты будешь его бить", – пошутил Кличко.

Видео из раздевалки Усика и разговор с Кличко

Усик стал чемпионом мира

Александр Усик 25 сентября сенсационно победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.

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