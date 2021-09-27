Кличко: Притримаю Ф'юрі, поки Усик буде його бити
Після переможного для Усика поєдинку всі троє завітали у роздягальню, щоб привітати боксера з історичною перемогою. Усик став тільки третім українським чемпіоном світу у важкій вазі після братів Кличків.
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У роздягальні відбулася смішна розмова між Віталієм Кличком й Олександром Усиком. Вічний чемпіон WBC натякнув, що Усику потрібно повернути в Україну "зелений пояс". Кличко мав на увазі саме титул WBC, який утримує Тайсон Ф'юрі.
"Всі пояса потрібно назад в Україну", – сказав Кличко. У відповідь Усик попросив допомоги у легенди боксу.
Допомога ваша потрібна – він дуже великий. Треба якось удвох його. Ну просто там, поруч: "Саня, давай". А я вже…,
– сказав Усик.
Після того, як Кличко зрозумів, що Усик має на увазі Ф'юрі, Віталій пообіцяв допомогти своєму земляку.
"А, ну добре. Я притримаю його, поки ти будеш його бити", – пожартував Кличко.
Відео з роздягальні Усика та розмова з Кличком
Усик став чемпіоном світу
- Олександр Усик 25 вересня сенсаційно переміг Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.
Як це було Олександр Усик декласував Ентоні Джошуа: відео історичного бою
- Українець тільки третій в історії боксу чемпіон світу у крузервейті та хевівейті.
- Джошуа планує активувати опцію реваншу в контракті та вдруге зустрітися з українцем.
- Усик хоче, щоб другий бій з Джошуа відбувся у Києві на НСК "Олімпійський". Проте в команді британця налаштовані провести бій в іншому місці.
- У планах українського боксера стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього Олександру потрібно завоювати титул WBC.