Кличко: придержу Фьюри, пока Усик будет его бить
После победного для Усика поединка все трое пришли в раздевалку, чтобы поздравить боксера с исторической победой. Усик стал только третьим украинским чемпионом мира в тяжелом весе после братьев Кличко.
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В раздевалке состоялся смешной разговор между Виталием Кличко и Александром Усиком. Вечный чемпион WBC намекнул, что Усику нужно вернуть в Украину "зеленый пояс". Кличко имел в виду именно титул WBC, который удерживает Тайсон Фьюри.
"Все пояса нужно обратно в Украину", – сказал Кличко. В ответ Усик попросил помощи у легенды бокса.
Помощь ваша нужна – он очень большой. Надо как-то вдвоем его. Ну просто там, рядом: "Саня, давай". А я уже…,
– сказал Усик.
После того как Кличко понял, что Усик имеет в виду Фьюри, Виталий пообещал помочь своему земляку.
"А, ну хорошо. Я придержу его, пока ты будешь его бить", – пошутил Кличко.
Видео из раздевалки Усика и разговор с Кличко
Усик стал чемпионом мира
- Александр Усик 25 сентября сенсационно победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.
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- Украинец только третий в истории бокса чемпион мира в крузервейте и хевивейте.
- Джошуа планирует активировать опцию реванша в контракте и во второй раз встретиться с украинцем.
- Усик хочет, чтобы второй бой с Джошуа состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако в команде британца настроены провести бой в другом месте.
- В планах украинского боксера стать абсолютным чемпионом мира. Для этого Александру нужно завоевать титул WBC.