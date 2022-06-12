Он "рогатый" немножко, – Яремчук потролил Миколенко после матча с Арменией: забавное видео

Сборная Украины торжествовала во втором матче Лиги наций-2022/2023. Украинцы уверенно обыграли Армению.

Яремчук: В общем 3:0, потому все счастливы

Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу в матче с армянами. Футболист рассказал столь важно открыть счет в игре.

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"Ожидали, что соперник будет глубоко обороняться, будет очень мало свободных зон. В принципе, были к этому готовы. Во втором тайме нашли момент и сломали их защиту, забили гол. Малое количество моментов связано с тем, что было мало пространства.

Конечно, понимали, что все изменится с первым забитым мячом в ворота. Нужно было быстро забить гол, тогда открылось бы больше зон. В общей сложности 3:0, поэтому все счастливы", – сказал Яремчук.

Руслан Малиновский открыл счет в матче против Армении. 29-летний футболист забил за национальную команду впервые с 10 октября 2020 года. Тогда он реализовал пенальти в матче против Германии (1:2).

"Против ирландцев следует ждать тяжелой игры"

"Сухая серия Малиновского? Я думаю, что голы – не его работа. Его работа – это вести игру, а тогда уже при случае забивать. Он провел хороший матч, это один из лидеров сборной. Приветствую его с голом", – отметил Роман.

Также нападающий прокомментировал игру против Ирландии, где "сине-желтые" одержали минимальную победу – 0:1.

"Против ирландцев следует ожидать тяжелой игры. Они крепкие парни, многие выступают в чемпионшипе", – рассказал футболист.

Виталий Миколенко забил дебютный гол в футболке сборной Украины. Яремчук прокомментировал это событие.

Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать. Его также поздравляю, молодец,

– добавил Яремчук.

Видео комментария футболиста

Выступление сборной Украины в Лиге наций-2022/2023