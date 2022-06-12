Яремчук: В общем 3:0, потому все счастливы
Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу в матче с армянами. Футболист рассказал столь важно открыть счет в игре.
Варте уваги Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"
"Ожидали, что соперник будет глубоко обороняться, будет очень мало свободных зон. В принципе, были к этому готовы. Во втором тайме нашли момент и сломали их защиту, забили гол. Малое количество моментов связано с тем, что было мало пространства.
Конечно, понимали, что все изменится с первым забитым мячом в ворота. Нужно было быстро забить гол, тогда открылось бы больше зон. В общей сложности 3:0, поэтому все счастливы", – сказал Яремчук.
Руслан Малиновский открыл счет в матче против Армении. 29-летний футболист забил за национальную команду впервые с 10 октября 2020 года. Тогда он реализовал пенальти в матче против Германии (1:2).
"Против ирландцев следует ждать тяжелой игры"
"Сухая серия Малиновского? Я думаю, что голы – не его работа. Его работа – это вести игру, а тогда уже при случае забивать. Он провел хороший матч, это один из лидеров сборной. Приветствую его с голом", – отметил Роман.
Также нападающий прокомментировал игру против Ирландии, где "сине-желтые" одержали минимальную победу – 0:1.
"Против ирландцев следует ожидать тяжелой игры. Они крепкие парни, многие выступают в чемпионшипе", – рассказал футболист.
Виталий Миколенко забил дебютный гол в футболке сборной Украины. Яремчук прокомментировал это событие.
Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать. Его также поздравляю, молодец,
– добавил Яремчук.
Видео комментария футболиста
Выступление сборной Украины в Лиге наций-2022/2023
- Сборная Украины занимает первое место в первой группе.
- В стартовом поединке "сине-желтые" обыграли Ирландию. Единственный мяч забил Виктор Цыганков.
- Второй матч против Армении закончился триумфом украинцев. Национальная команда обыграла оппонентов со счетом 3:0. Во втором тайме Руслан Малиновский открыл счет, Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых", Виталий Миколенко забил первый гол в футболке сборной в конце матча.
- В следующем матче украинские футболисты сыграют против Ирландии. Игра состоится 14 июня.