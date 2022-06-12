Яремчук: Загалом 3:0, тому всі щасливі
Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу у матчі з вірменами. Футболіст розповів настільки важливим було відкрити рахунок у грі.
Варте уваги Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"
"Очікували, що суперник буде глибоко оборонятися, буде дуже мало вільних зон. В принципі, були до цього готові. В другому таймі знайшли момент та зламали їх захист, забили гол. Мала кількість моментів пов’язана з тим, що було мало простору.
Звичайно, розуміли, що все зміниться з першим забитим м’ячем в їхні ворота. Потрібно було швидко забити гол, тоді б відкрилося більше зон. Загалом 3:0, тому всі щасливі", – сказав Яремчук.
Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі проти Вірменії. 29-річний футболіст забив за національну команду вперше з 10 жовтня 2020 року. Тоді він реалізував пенальті у матчі проти Німеччини (1:2).
"Проти ірландців слід чекати важкої гри"
"Суха серія Маліновського? Я думаю, що голи – не його робота. Його робота – це вести гру, а тоді вже при нагоді забивати. Він провів хороший матч, це один з лідерів збірної. Вітаю його з голом", – зазначив Роман.
Також нападник прокоментував гру проти Ірландії, де "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу – 0:1.
"Проти ірландців слід чекати важкої гри. Вони міцні хлопці, багато хто виступає в чемпіоншипі", – розповів футболіст.
Віталій Миколенко забив дебютний гол у футболці збірної України. Яремчук прокоментував цю подію.
Миколенко "рогатий" трошки. Перший гол забив, не знав як святкувати. Його також вітаю, молодець,
– додав Яремчук.
Відео коментаря футболіста
Виступ збірної України у Лізі націй-2022/2023
- Збірна України посідає перше місце в першій групі.
- У стартовому поєдинку "синьо-жовті" обіграли Ірландію. Єдиний м'яч забив Віктор Циганков.
- Другий матч проти Вірменії закінчився тріумфом українців. Національна команда обіграла опонентів з рахунком 3:0. У другому таймі Руслан Маліновський Відкрив рахунок, Олександр Караваєв подвоїв перевагу "синьо-жовтих", Віталій Миколенко забив перший гол у футболці збірної наприкінці матчу.
- У наступному матчі українські футболісти зіграють проти Ірландії. Гра відбудеться 14 червня.