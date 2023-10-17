"Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутька": журналист раскритиковал отношение Шахтера

Донецкий коллектив попал от волны критики. Все из-за пренебрежительного отношения к скандальной ситуации.

Журналист Виктор Вацко подверг критике Шахтер. Все из-за предателя Александра Роспутька.

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Заслужил такое развитие событий

Донецкий коллектив попал в довольно неожиданную ситуацию. Без предупреждений состояние "горняков" покинул игрок молодежного состава команды Александр Роспутько, впоследствии отправившийся в Россию, променив Юношескую лигу УЕФА на региональные соревнования на "болотах". Такой абсурдный поступок молодого футболиста возмутил все украинское сообщество, включая журналиста Виктора Вацка, который убежден, что Шахтер неправильно отреагировал на ситуацию. По его мнению, "горняки" должны действовать гораздо жестче.

К Шахтеру вопрос. Почему они об этой истории заговорил в публичной плоскости только через полторы недели после бегства Роспутька? И заговорили только после того, как журналисты запросили клуб. Официального пресс-релиза не было, а он должен быть. По моему мнению, Шахтер будет виноват, если этот муд**к когда-нибудь заиграет в футбол. Я имею в виду серьезный футбол, а не чемпионат Сибирской области. Шахтер будет виновен, если не сделает все возможное в юридической плоскости, чтобы зарезать ему карьеру. Здесь компромиссов быть не может,

– сказал Вацко.

Бегство Роспутька