Бывший игрок сборной Украины, Днепра, Карпат и Шахтера Артем Федецкий прокомментировал ситуацию с беглым футболистом. По мнению звезды украинского футбола, Роспутько совершил поступок, по которому потом будет долго сожалеть.

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Спортивное самоубийство Роспутька

Для характеристики действий Роспутька Федецкий не подбирал слова.

"Безмозкий долбо**б! Так и напишите. Мозги нельзя купить где-нибудь в магазине. Если человек правильно мыслит, то он должен понимать, что сейчас происходит в стране. Тем более Роспутько из Донбасса, а Россия уничтожает украинские города и села!

Со спортивной стороны – это тоже полное самоубийство. Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион России может только полный долбо**б!", – сказал Федецкий.

По мнению Федецкого, футболист давно задумал побег. Он дождался, когда Шахтер уехал за границу и осуществил свой план. Понятно, что ему помогали кураторы из России.

Здесь дело не в деньгах. Скорее всего, у него мозги прогнили от русской пропаганды. Думаю, этот человек давно планировал побег. Он дождался, пока уедет с Шахтером за границу и воплотил свой план в жизнь. Наверное, на него давно уже вышли люди из России,

– отметил Федецкий.

Что известно о бегстве Роспутька