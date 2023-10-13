Полузащитник Шахтера U-19 Александр Роспутько загадочно исчез в Бельгии после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена. Сразу появилась информация, что футболист бежал в Россию. Вроде бы его ждали в питерской Звезде, где ассистентом главного тренера работает бывшая легенда "горняков", а ныне обычный предатель Геннадий Зубов, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Роспутько попросил политическое убежище в стране-агрессорке

Однако эту информацию опровергли в российском клубе, представляющем 4-й по силе дивизион. В заявлении Звезда попросила не распространять ложную информацию, будто они приютили беглеца. Однако подтвердили, что Роспутько находится в России, где попросил политическое убежище.

Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в Звезде из-за связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От имени клуба заявляем, что этот футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространение этой непроверенной информации,

– говорится в официальном заявлении клуба.

Прокомментировал поступок своего воспитанника и Геннадий Зубов. Он заявил, что новость сам узнал из интернета.

Я его в Петербурге не видел и с ним не общался. Пришел с тренировки, открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться, это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому сейчас мне сказать нечего,

– сказал Зубов.

Что известно о беглеце